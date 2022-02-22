Тренер сборной России объяснил массовые дисквалификации прыгунов с трамплина на ОИ-2022

Тренер сборной России по прыжкам с трамплина Илья Росляков объяснил, почему спортсмены массово получали дисквалификации в смешанных командных соревнованиях на Олимпиаде-2022 в Пекине. Дисквалификации получили представители сборных Германии, Японии, Австрии и Норвегии. Сборная России завоевала серебро, уступив лишь словенцам.

«Некоторые спортсмены, чтобы увеличить дальность своего прыжка, идут на различные хитрости. Например, они расшивают свои комбинезоны для повышения площади несущей поверхности. Также судьи следят за тем, чтобы костюм соответствовал массе тела лыжника. И если вес атлета меняется, то и в комбинезон должны вноситься изменения.

Вот это правило и нарушили сначала сборная Германии, а потом представители Японии, Австрии и Норвегии. Спортсменки похудели, а их костюмы остались прежними, превышая нужные размеры. В зачёт их прыжки не пошли, поводом для дисквалификации могли стать сотни граммов», — приводит слова тренера «Комсомольская правда — Сахалин».