Личный тренер Рёйселанд: Марте редко отказывается от дней без тренировок

Личный тренер норвежской биатлонистки Марте Рёйселанд Роджер Груббен рассказал, что его подопечная редко отказывается от дней без тренировок.

«Подход Марте к тренировочной работе немного отличается от большинства других атлетов из-за растяжения бедра, что означает, среди прочего, что она не может бегать. Но на этом уровне легче тренироваться слишком много, чем слишком мало. Остановиться несложно, если есть веский аргумент, что имеет смысл взять выходной. Те, кто любит заниматься спортом, часто слишком много думают о том, чтобы, как говорится, вжать педаль газа в пол. У Рёйселанд в год выходит примерно 650 часов общефизической подготовки и 150 часов стрелковых упражнений в год», — приводит слова Груббена NRK.

Примечательно, что в составе норвежской биатлонной команды, завоевавшей золотые награды в смешанной эстафете на Олимпиаде в Пекине, используется различный подход к тренировочной работе. Как отмечают специалисты, Тириль Экхофф и Тарьей Бё практикуют наибольшее количество тренировочных часов. У Бё это время достигает примерно 1000 часов в год. Рёйселанд и Йоханнес Бё занимаются в меньших объёмах.