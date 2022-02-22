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Александр Большунов рассказал, как ему помогает жена

Александр Большунов рассказал, как ему помогает жена
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Лидер мужской сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов, рассказал, как ему помогает супруга Анна. Анна Большунова (в девичестве Жеребятьева) — бывшая лыжница, спортсмены поженились весной 2021 года.

«Со мной в трудные времена всегда была моя жена Анна, и она мне помогает. Вместе проще пережить неудачи, когда падаешь и находишься в самом низу. В такой момент только близкие могут тебя поддержать. Это дорогого стоит. В эти моменты реально кажется, что уже всё, ты внизу. Но, видимо, это всё даётся для того, чтобы успех пришёл чуть позже, в нужный момент.

Я и с ахиллом тоже долго мучился — май, июнь, июль. Мне и Аня говорила, и я сам понимал, что ещё есть время. Но если у тебя каждый месяц какая-то проблема, то не понимаешь, чего ожидать. Но после «Тур де Ски» я понимал, что сделал всё для того, чтобы как минимум одну золотую медаль забрать.

В конце прошлого сезона поставил перед собой цель взять два золота. Но, если честно, когда писал эту цель в дневнике, понимал, что для этого нужно приложить огромные усилия. Две золотые медали — это реально очень круто. Понимал, что это будет космос, но сейчас три»», — рассказал Большунов в подкасте «Голос биатлона».

На Олимпиаде-2022 в Пекине Александр Большунов завоевал три золотые медали, одну серебряную и одну бронзовую.

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