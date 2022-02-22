Александр Большунов рассказал, какой совет дал бы биатлонистам сборной России

Лидер мужской сборной по лыжным гонкам Александр Большунов рассказал, какой совет дал бы биатлонистам национальной команды. На Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай) Большунов завоевал три золотые медали, одну серебряную и одну бронзовую. Сборная России по биатлону завоевала одну серебряную и три бронзовые награды.
«У парней есть свои тренеры, и они скажут, что нужно делать. Могу сказать только одно. В первую очередь нужно слушать свой организм, а уже потом тренера и всех остальных. Бывают всякие ситуации. Когда ты можешь чувствовать свой организм на сто процентов, то результат приходит.
Я даже могу на своём опыте сказать. Год назад в Оберстдорфе и два года назад в Зеефельде понимал, что есть моменты, когда не нужно было делать ту или иную тренировку. Но я её сделал, а на следующий день был не тот результат, который должен был быть. А к Олимпиаде готовился так, как подсказывал организм. Надо сегодня побегать кросс или надо отдохнуть — что мне организм подсказывал, то я и делал. План всегда существует, но без корректив ничего не будет», — сказал Большунов в подкасте «Голос биатлона».
- 22 февраля 2022
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