Александр Большунов обратился к критикам

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов обратился к людям, которые его критикуют. Спортсмен поблагодарил их за это, отметив, что это для него источник мотивации.

«Я люблю, когда много людей критикуют и говорят, что можно завязывать. Спасибо вам, вы моя мотивация», — сказал Большунов в подкасте «Голос биатлона».

Также Александр признался, что во время Олимпиады-2022 в Пекине его «инстаграм» вела жена.

«Инстаграм» всегда вёл, но сделал исключение для Олимпийских игр и передал эти полномочия жене. Я просто отправлял ей фотографии и просил сделать вот такие посты. Не хотел терять время, и всё-таки не хотелось потерять эмоции на «инстаграме» и новостях.

Когда я пересекаю финишную черту, это уже «до свидания». В этот момент уже можно забыть об этой медали. Да, вот сейчас выиграл, нахожусь наверху, но с завтрашнего дня всё по-новому. Расстроился, когда узнал о сокращении дистанции в последней гонке. Мне хотелось пробежать 50 километров. Всё-таки на 50 можно поувереннее выиграть», — добавил он.