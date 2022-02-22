Большунов подробно объяснил, почему сразу не подошёл к Терентьеву после командного спринта

Лыжник сборной России Александр Большунов рассказал, почему сразу не подошёл к товарищу по команде Александру Терентьеву после финиша командного спринта на Олимпиаде-2022 в Пекине, где они взяли бронзовые медали. По словам Большунова, он подошёл не сразу, а через минуту.

«Когда я передал Саньку эстафету, понимал, что он уходит вторым-третьим. Это неплохая позиция, потому что там сложный круг. Я взял куртку и накрылся, потому что реально холодно. В этот момент не хотел смотреть гонку. Я просто хотел отдать Александру все силы, чтобы он смог побороться за победу. Слышал комментарий на стадионе, но гонку не смотрел. Когда слышу слова «Терентьев» и «Мяки», думаю: «Неужели борется да победу?» А там опять и опять говорят. Я встаю и смотрю — они уже финишируют. Понимаю, что Клебо выигрывает. Расстроился, да. Но в этот момент я забрал свои вещи, оделся.

Очень странная позиция всех, кто обсуждает эту информацию. Я рад, что Вальнес и Нисканен подошли сразу. Я подошёл через минуту. Если это не попало в камеру, это не значит, что я не подошёл к Александру и не поздравил. Мы пожали друг другу руки, обнялись. В тот момент Александр был даже больше расстроен. Я был доволен, поскольку понимаю, что эти медали дорогого стоят. Эти обсуждения, что я не подошёл в первые 10 секунд, — это неправильно. СМИ на это обращают внимание, только когда меня не замечают или ищут во мне плохого», — сказал Большунов в подкасте «Голос биатлона».

