Гребёнкина: в фигурном катании не может быть речи о допинге, чтобы улучшить результат

Фигуристка Анастасия Гребёнкина, в разные годы выступавшая в танцах на льду за Россию, Армению и Латвию, высказалась о допинг-скандале с Камилой Валиевой на Олимпийских играх в Пекине.

О положительной допинг-пробе фигуристки, сданной 25 декабря 2021 года, стало известно после командного турнира на Олимпийских играх в Пекине. CAS допустил Валиеву к участию в личных соревнованиях, однако под давлением она не справилась с произвольной программой, став в итоге лишь четвёртой.

«Здесь не нужна такая выносливость, как в лыжных гонках, где бегут 50 километров. Фигурное катание — это немножко про другое. Здесь вы не сделаете красиво руки, не прогнётесь — никакой допинг в этом не поможет. Если вы в зале не будете пахать с утра до вечера и балетом заниматься, не поднимете вы эту ногу. Поэтому здесь не может быть речи о допинге, который может улучшить результат», — сказала Гребёнкина в спецрепортаже «Горький лёд» на YouTube-канале «Редакция».