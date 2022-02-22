Слуцкая: приняв допинг, не станешь как Валиева

Двукратный призёр Олимпийских игр Ирина Слуцкая высказалась о допинг-скандале с Камилой Валиевой на Олимпийских играх в Пекине.
О положительной допинг-пробе фигуристки, сданной 25 декабря 2021 года, стало известно после командного турнира на Олимпийских играх в Пекине. CAS допустил Валиеву к участию в личных соревнованиях, однако под давлением она не справилась с произвольной программой, став в итоге лишь четвёртой.
«Я очень мало верю в то, что допинг может помогать в фигурном катании. Если мы говорим о тяжёлом допинге, который действительно помогает функционально, то он, конечно, может помочь. Это более быстрое восстановление, ты намного легче доезжаешь программу. А если ты едешь программу легче, то можешь прыжки более стабильно и сильно напрыгать.
С другой стороны, если ты не умеешь прыгать, то ты хоть объешься этого допинга. Вот если я дам вам допинг, вы же не сможете выйти и прыгнуть на коньках. Поэтому если ты не умеешь прыгать и в тебе не заложены правильная техника и всё остальное, то ты, приняв допинг, не станешь как Валиева. Ты будешь как корова на льду», — сказала Слуцкая в спецрепортаже «Горький лёд» на YouTube-канале «Редакция».
- 22 февраля 2022
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