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Гребёнкина: мне бы хотелось, чтобы Валиева была отомщена

Гребёнкина: мне бы хотелось, чтобы Валиева была отомщена
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Фигуристка Анастасия Гребёнкина, в разные годы выступавшая в танцах на льду за Россию, Армению и Латвию, рассказала, кто виноват в допинг-скандале с Камилой Валиевой на Олимпийских играх в Пекине.

О положительной допинг-пробе фигуристки, сданной 25 декабря 2021 года, стало известно после командного турнира на Олимпийских играх в Пекине. CAS допустил Валиеву к участию в личных соревнованиях, однако под давлением она не справилась с произвольной программой, став в итоге лишь четвёртой.

«Виноваты очень многие люди. Виновата система и люди, которые придумали эту систему. Виноваты те, кто не уследил, почему не пришёл этот тест вовремя. Виноваты те, кто устроил девочке этот ужас именно на Олимпиаде. Мне бы хотелось, чтобы она была отомщена», — сказала Гребёнкина в спецрепортаже «Горький лёд» на YouTube-канале «Редакция».

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