Гребёнкина: Тутберидзе знает, как себя вести со своими спортсменками

Фигуристка Анастасия Гребёнкина, в разные годы выступавшая в танцах на льду за Россию, Армению и Латвию, высказалась о поведении тренера Этери Тутберидзе, отчитавшей Камилу Валиеву после неудачного проката произвольной программы в личном турнире на Олимпийских играх в Пекине.

О положительной допинг-пробе фигуристки, сданной 25 декабря 2021 года, стало известно после командного турнира на Олимпийских играх в Пекине. CAS допустил Валиеву к участию в личных соревнованиях, однако под давлением она не справилась с произвольной программой, став в итоге лишь четвёртой.



«Этери знает, как себя вести со своими спортсменками. Да, ситуация из ряда вон выходящая, но она уже сколько олимпийских чемпионок воспитала. Она наверняка знает, что сказать своей спортсменке», — сказала Гребёнкина в спецрепортаже «Горький лёд» на YouTube-канале «Редакция».