«Просто получается, и слава богу». Татьяна Тарасова — о работе Этери Тутберидзе

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о методах работы Этери Тутберидзе с молодыми фигуристками, которые нередко завершают карьеру после 18 лет.

«К Тутберидзе я отношусь очень уважительно. У неё очень сильная группа, в которой она работает и которую она создала. Это Сергей Дудаков, Даниил Глейхенгауз. Она сама — очень сильный тренер. Просто получается, и слава богу. Я была такой тренер, у которого тоже получалось.



Берёт совсем юных девочек и потом выбрасывает за борт? Если взять Липницкую, то она попала в тот период, когда начала расти и меняться. Если бы она хотела кататься, тренироваться так же, как и могла, никто её никуда бы не выкинул», — сказала Тарасова в спецрепортаже «Горький лёд» на YouTube-канале «Редакция».