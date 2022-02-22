Потанин: болел за Щербакову, но Трусова прыгнула пять четверных

Президент «Норильского никеля», глава попечительского совета Фонда Ночной хоккейной лиги Владимир Потанин высказался о скандалах на турнире фигуристок на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Приземлившая пять четверных прыжков Александра Трусова проиграла Анне Щербаковой и, рыдая, закричала: «Я ненавижу этот спорт!»

«Вот говорят, что падает интерес к Олимпиаде, снижаются телерейтинги. Так, может, это происходит из-за вот такого вмешательства? И есть субъективность в тех видах спорта, где оценки выставляют судьи. Я болел за Анну Щербакову. Но Александра Трусова прыгнула эти пять четверных прыжков. Такого раньше не было никогда! И стала только второй. Как это может не гарантировать победу?

Падения Валиевой и рыдания Трусовой? Валиеву просто сломали. А Трусова нарвалась на ситуацию, когда спорт и субъективные оценки вошли в противоречие. Я не говорю, что эта ситуация неправильная. И хорошо, что золото выиграла Щербакова. Она так раскрылась в Пекине, молодец! Но я за объективность. Если люди в спорте показывают результат, то они должны побеждать», — приводит слова Потанина «Матч ТВ».