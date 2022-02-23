Алина Загитова опубликовала пост об Олимпиаде-2022 в Пекине

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» пост, посвящённый зимним Олимпийским играм 2022 года в Пекине (Китай).
«Как же грустно, что всё хорошее так быстро заканчивается… Олимпиада прошла, а меня до сих пор переполняют эмоции. Каждый новый день приносил ещё больше впечатлений!» — написала она, прикрепив текст к своему фото.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Алины Загитовой.
На Играх в Пекине сборная России заняла девятое место в неофициальном медальном зачёте. На счету национальной команды шесть золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых медалей. Победу одержала сборная Норвегии, у которой 16 золотых, восемь серебряных и 13 бронзовых наград.
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