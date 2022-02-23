Вероника Степанова рассказала, что для неё значит золото Олимпиады

Лыжница сборной России Вероника Степанова, которая завоевала золотую медаль в эстафете на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай), рассказала, что для неё значит золото Игр.
«Для меня золотая олимпийская медаль — воплощение стараний многих замечательных людей, которые не просто помогали, а прямо в ней участвовали. Возвращение в молодёжную сборную на ЮЧМ — возможность сказать им «спасибо за всё, давайте будем работать над новыми победами и дальше, мы отличная команда», а мой микроблог — возможность с ней познакомить», — написала она, прикрепив текст к фото с тренерами.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Вероники Степановой.
Сборная России по лыжным гонкам завоевала 11 наград на ОИ-2022: четыре золотые, четыре серебряные и три бронзовые.
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