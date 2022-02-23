Российские призёры ОИ-2022 отправились на карантин перед встречей с Владимиром Путиным

Российские призёры зимних Олимпийских игр в Пекине (Китай) отправились на карантин на базу в Новогорске перед встречей с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает «РБК Спорт», ссылаясь на источник в Олимпийском комитете России (ОКР).

Сообщается, что встреча с Путиным может состояться 4 марта.

«На встрече будут также фигуристки и фигуристы, несмотря на продолжающийся сезон. В Новогорске им созданы возможности для продолжения подготовки к чемпионату мира, который стартует 21 марта», — сообщил источник.

В неофициальном медальном зачёте по итогам Игр Россия оказалась на девятом месте. Спортсмены завоевали 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых медалей. Первое место заняла сборная Норвегии, у которой 16 золотых, 8 серебряных и 13 бронзовых наград.



