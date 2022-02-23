Российские призёры ОИ-2022 отправились на карантин перед встречей с Владимиром Путиным

Российские призёры зимних Олимпийских игр в Пекине (Китай) отправились на карантин на базу в Новогорске перед встречей с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает «РБК Спорт», ссылаясь на источник в Олимпийском комитете России (ОКР).
Сообщается, что встреча с Путиным может состояться 4 марта.
«На встрече будут также фигуристки и фигуристы, несмотря на продолжающийся сезон. В Новогорске им созданы возможности для продолжения подготовки к чемпионату мира, который стартует 21 марта», — сообщил источник.
В неофициальном медальном зачёте по итогам Игр Россия оказалась на девятом месте. Спортсмены завоевали 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых медалей. Первое место заняла сборная Норвегии, у которой 16 золотых, 8 серебряных и 13 бронзовых наград.
- 23 февраля 2022
-
11:11
-
11:10
-
10:49
-
10:01
-
08:58
-
08:55
-
08:52
-
08:48
-
07:36
-
00:56
-
00:42
-
00:36
-
00:09
-
00:04
- 22 февраля 2022
-
23:40
-
23:26
-
23:10
-
23:10
-
23:00
-
23:00
-
22:46
-
22:38
-
22:33
-
22:27
-
22:15
-
21:57
-
21:42
-
21:38
-
21:32
-
21:29
-
21:23
-
21:15
-
21:07
-
20:53
-
20:41