Девушка Клебо одним словом отреагировала на фото Йоханнеса с олимпийскими медалями
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Пернилла Досвик, девушка пятикратного олимпийского чемпиона, норвежского лыжника Йоханнеса Клебо, отреагировала на пост возлюбленного после Олимпиады в Пекине (Китай). Спортсмен сфотографировался с медалями, которые ему удалось завоевать на Играх-2022.
Пернилла написала в комментарии к посту Йоханнеса в «Инстаграме»: «Горжусь».
В Пекине Клебо завоевал четыре медали: золото в личном и командном спринте, бронзу в разделке и серебро в эстафете. Йоханнес не сумел завершить заключительную гонку Олимпиады — марафон — из-за плохого самочувствия.
Сборная Норвегии победила в медальном зачёте лыжных гонок на Олимпиаде в Пекине. В активе представителей этой страны 5 золотых, 1 серебряная и 2 бронзовые медали.
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