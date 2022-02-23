Девушка Клебо одним словом отреагировала на фото Йоханнеса с олимпийскими медалями

Пернилла Досвик, девушка пятикратного олимпийского чемпиона, норвежского лыжника Йоханнеса Клебо, отреагировала на пост возлюбленного после Олимпиады в Пекине (Китай). Спортсмен сфотографировался с медалями, которые ему удалось завоевать на Играх-2022.

Пернилла написала в комментарии к посту Йоханнеса в «Инстаграме»: «Горжусь».

В Пекине Клебо завоевал четыре медали: золото в личном и командном спринте, бронзу в разделке и серебро в эстафете. Йоханнес не сумел завершить заключительную гонку Олимпиады — марафон — из-за плохого самочувствия.

Сборная Норвегии победила в медальном зачёте лыжных гонок на Олимпиаде в Пекине. В активе представителей этой страны 5 золотых, 1 серебряная и 2 бронзовые медали.