Степанова: на рейсе после ОИ поздравил пилот и передал привет от подруги-одноклассницы

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, российская лыжница Вероника Степанова рассказала о самом неожиданном поздравлении после Олимпиады в Пекине (Китай).

«Я не хочу ни в коем случае принижать ценность олимпийской медали — это воплощение труда многих людей, что со мной работали, — но для меня это лишь веха на пути. У меня амбициозные планы, и сейчас я лучше понимаю, что предстоит сделать для их воплощения.

Получилось перестроиться после Игр? Бойфренда поцеловала на удачу, настроилась на новые соревнования. Посмотрим, окажется ли этого достаточно.

Что касается самого неожиданного поздравления, на рейсе Пекин — Москва ко мне подошёл один из пилотов, поздравил с отличным выступлением, после чего неожиданно передал привет от моей подруги-одноклассницы. Мир тесен, а мы, камчатские, кажется, везде (смеётся)», — сказала Степанова в беседе с главным редактором «Чемпионата» Вячеславом Опахиным.