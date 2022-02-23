Вероника Степанова рассказала, кто из российских лыжников может стать новым Большуновым

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, российская лыжница Вероника Степанова назвала лыжника, который, по её мнению, может стать новым Александром Большуновым. Она выделила Александра Ившина, который вчера, 22 февраля, выиграл масс-старт на чемпионате мира среди юниоров.
«Сейчас нужно обратить внимание на всю четвёрку ребят-юниоров, которые только что выиграли гонку на 30 км. Каждый может стать большим чемпионом, но у Ившина самый большой шанс стать новым Большуновым. Такой же шанс есть сразу у нескольких девушек, но здесь я бы не хотела выделять кого-то лично, чтобы никого обидеть», — сказала Степанова в беседе с главным редактором «Чемпионата» Вячеславом Опахиным.
Напомним, Александр Большунов завоевал пять медалей на Олимпиаде в Пекине: три золотые, одну серебряную и одну бронзовую.
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