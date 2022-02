«Это был настоящий панк». Billboard — о произвольной программе Трусовой на Олимпиаде-2022

Американский журнал Billboard, посвящённый музыкальной индустрии, опубликовал материал о произвольной программе российской фигуристки Александры Трусовой на Олимпийских играх в Пекине.

Трусова выступала под пропанковский саундтрек к фильму «Круэлла». В программе она исполнила пять четверных прыжков.

«В то время как большинство фигуристов безопасно выбирают для Олимпиады инструментальную музыку, Трусова же, одетая в чёрное, вышла на лёд под песню Florence and the Machine Call Me Cruella, которая перешла в рычащие гитары и гудящие ритмы I Wanna Be Your Dog The Stooges, когда она пыталась исполнить рекордные пять четверных прыжков во время своей программы и чисто приземлила четыре из них.

К большому огорчению Трусовой, на первое место вырвалась Анна Щербакова. После этого Александра чуть не отказалась подняться на подиум, чтобы получить свою серебряную медаль. Это был настоящий панк. «Я ненавижу этот вид спорта. Я больше не выйду на лёд», — кричала Трусова, прежде чем смягчиться и занять второе место на пьедестале», — говорится в материале Billboard.