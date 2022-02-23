За серебро зимней Олимпиады Данилу Садрееву подарят квартиру в родном городе

Власти Лениногорского района Республики Татарстан приняли решение подарить серебряному призёру зимних Олимпийских игр – 2022 в Пекине в прыжках на лыжах с трамплина Данилу Садрееву квартиру в родном городе. Об этом сообщил глава района Рягат Хусаинов на встрече со спортсменом.
«Домой приезжать приятно, нас встретили очень тепло. Спасибо, что болели, переживали, поддержка чувствовалась, как никогда», — приводит слова Садреева 116.ru.
18-летний Садреев в составе сборной России завоевал серебряную медаль Олимпийских игр в соревнованиях смешанных команд. Ранее в новейшей истории Россия ещё ни разу не завоевывала медали в прыжках на лыжах с трамплина на Олимпийских играх. Единственную медаль 54 года назад выиграл советский прыгун Владимир Белоусов, ставший в 1968 году олимпийским чемпионом.
- 23 февраля 2022
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