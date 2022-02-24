Туктамышева: я не тот спортсмен, который живёт и тренируется только ради Олимпиады

Серебряный призёр чемпионата мира – 2021 российская фигуристка Елизавета Туктамышева высказалась о непопадании на Олимпиаду-2022. 25-летняя фигуристка была первой запасной.
«Не было досады. Присутствовал только чисто спортивный интерес, как откатают наши спортсмены. Тем более это не первый раз, когда я не попадаю на Олимпиаду, и я в принципе уже на опыте знаю эти ощущения.
К тому же я не попала в сборную справедливо: конкуренция в одиночном фигурном катании очень высокая. Логично, что на Игры поехали девочки с четверными прыжками, с хорошими программами, и они выступили очень достойно.
Та тройка, которая представляла нашу страну, действительно самая сильная в России на сегодняшний день. Негативных эмоций при просмотре Олимпийских игр никаких не было.
Остаётся ли моей мечтой выступить на олимпийском льду? Я не назвала бы это мечтой. Естественно, очень круто выступить на олимпийском льду, побывать на Олимпиаде, но, мне кажется, в жизни есть более масштабные и классные вещи, о которых можно мечтать, чего желать. Я не тот спортсмен, который живёт и тренируется только ради Олимпиады. Да, немножко обидно, что не получилось. Если получится в следующий раз, будет круто, если нет, то я найду, чем себя занять (улыбается)», — приводит слова Туктамышевой Cosmopolitan.
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