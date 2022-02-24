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«Поехали». Александр Большунов выложил фото из аэропорта

«Поехали». Александр Большунов выложил фото из аэропорта
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Лидер мужской сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов опубликовал новый пост на своей странице в «Инстаграме». На снимке, сделанном в аэропорту, российский спортсмен везёт с собой лыжи.

«Пое-е-ехали», — подписал он фотографию.

Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Александра Большунова.

25-летний Большунов завоевал на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай) три золотые медали: в скиатлоне, эстафете и 30-километровом масс-старте свободным стилем. Также Александр стал вторым в классической разделке и в тандеме с Александром Терентьевым завоевал бронзовую медаль в командном спринте. Тем самым россиянин установил рекорд по количеству медалей (5) на одних Олимпийских играх среди лыжников-мужчин.

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