Норвежские лыжники не получат выплаты из госбюджета за выступление на ОИ-2022

Норвежские лыжники не получат премий и выплат за выступление на Олимпийских играх в Пекине (Китай), сообщает Nettavisen со ссылкой на известного спортивного менеджера Торе Овребо. Он пояснил, что в Норвегии не принято платить спортсменам за выступление на Олимпийских играх.

При этом, как подчеркнул Овребо, спортсмены могут заключать собственные спонсорские контракты, предполагающие солидные премиальные.

Кроме того, в стране используется модель, при которой спортсменам выплачивают стипендии. Также государство инвестирует крупные суммы в развитие спорта.



Норвежские лыжники на Олимпиаде в Пекине завоевали восемь наград: пять золотых, одну серебряную и две бронзовые медали.

Олимпийские игры проходили с 4 по 20 февраля.