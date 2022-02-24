Норвежские лыжники не получат выплаты из госбюджета за выступление на ОИ-2022
Поделиться
Норвежские лыжники не получат премий и выплат за выступление на Олимпийских играх в Пекине (Китай), сообщает Nettavisen со ссылкой на известного спортивного менеджера Торе Овребо. Он пояснил, что в Норвегии не принято платить спортсменам за выступление на Олимпийских играх.
При этом, как подчеркнул Овребо, спортсмены могут заключать собственные спонсорские контракты, предполагающие солидные премиальные.
Кроме того, в стране используется модель, при которой спортсменам выплачивают стипендии. Также государство инвестирует крупные суммы в развитие спорта.
Норвежские лыжники на Олимпиаде в Пекине завоевали восемь наград: пять золотых, одну серебряную и две бронзовые медали.
Олимпийские игры проходили с 4 по 20 февраля.
Новость по теме«Поехали». Александр Большунов выложил фото из аэропорта
Комментарии
- 24 февраля 2022
-
10:58
-
10:36
-
09:34
-
09:11
-
01:01
-
00:22
- 23 февраля 2022
-
23:09
-
22:30
-
22:18
-
21:55
-
20:10
-
18:02
-
17:34
-
16:26
-
16:22
-
15:47
-
14:36
-
14:00
-
13:55
-
13:21
-
12:56
-
12:31
-
12:30
-
12:18
-
12:04
-
12:02
-
11:37
-
11:37
-
11:11
-
11:10
-
10:49
-
10:01
-
08:58
-
08:55
-
08:52
Партнерский контент