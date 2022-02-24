Турышев рассказал, как было принято решение о сокращении дистанции масс-старта на ОИ-2022

Тренер сборной России по лыжным гонкам Сергей Турышев прокомментировал решение организаторов Олимпийских игр в Пекине (Китай) сократить дистанцию масс-старта. Из-за холодной погоды дистанцию сократили с 50 до 30 км. Гонку в итоге выиграл россиянин Александр Большунов.
«На откатке к нам подъехали представители жюри. Я спросил, будет проводиться гонка или нет, а вместо ответа получил встречный вопрос: «А что бы ты сделал в такой ситуации?». Я задумался в этот момент. Действительно, а что бы я сделал? Как бежать в таких условиях 50 км, когда сильнейший, почти ураганный ветер, тупое скольжение, мороз и есть огромный риск для здоровья? Это с одной стороны. А с другой — ведь были ребята, которые остались без медалей в предыдущих гонках или вообще приехали только ради марафона, и они готовы были выйти на трассу в любых условиях. Честно говоря, я не смог ответить.
На мой взгляд, жюри приняло абсолютно правильное и взвешенное решение. Гонку решено было провести, но с сокращением дистанции. Организаторы убрали самые продуваемые ветром участки, чтобы максимально обезопасить спортсменов. Я могу сказать, что во время откатки садился там на спуск и просто останавливался – настолько сильным был ветер», — сказал Турышев «Чемпионату».
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