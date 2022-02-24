Елизавета Туктамышева рассказала, за кого болела на Олимпиаде-2022 в Пекине

Чемпионка мира 2015 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева ответила на вопрос, за кого из фигуристок она особенно болела на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).
«Я не могу выделить кого-то одного. Болела за всех, хотела, чтобы все хорошо выступили. Единственное, болела за пару Тарасова – Морозов, потому что Женя моя подруга. У них был очень тяжёлый, тернистый путь, и наконец-то именно там, где надо, они выдали два хороших проката, и я очень радовалась за Женю», — приводит слова Туктамышевой Cosmopolitan.
Напомним, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, выступающие в парном катании, завоевали серебряные медали, уступив лишь китайским фигуристам.
Всё о фигурном катании — в телеграм-канале «Ход коньком». Подписывайся!
- 24 февраля 2022
-
14:39
-
14:01
-
12:21
-
12:05
-
10:58
-
10:36
-
09:34
-
09:11
-
01:01
-
00:22
- 23 февраля 2022
-
23:09
-
22:30
-
22:18
-
21:55
-
20:10
-
18:02
-
17:34
-
16:26
-
16:22
-
15:47
-
14:36
-
14:00
-
13:55
-
13:21
-
12:56
-
12:31
-
12:30
-
12:18
-
12:04
-
12:02
-
11:37
-
11:37
-
11:11
-
11:10
-
10:49