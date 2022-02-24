Елизавета Туктамышева рассказала, за кого болела на Олимпиаде-2022 в Пекине

Чемпионка мира 2015 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева ответила на вопрос, за кого из фигуристок она особенно болела на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).

«Я не могу выделить кого-то одного. Болела за всех, хотела, чтобы все хорошо выступили. Единственное, болела за пару Тарасова – Морозов, потому что Женя моя подруга. У них был очень тяжёлый, тернистый путь, и наконец-то именно там, где надо, они выдали два хороших проката, и я очень радовалась за Женю», — приводит слова Туктамышевой Cosmopolitan.

Напомним, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, выступающие в парном катании, завоевали серебряные медали, уступив лишь китайским фигуристам.

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