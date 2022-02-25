Анна Щербакова: на произвольной программе на ОИ уже появились нервы

Российская фигуристка Анна Щербакова рассказала, как настраивалась на прокаты на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Россиянка там завоевала золотую медаль в личном первенстве.

«После короткой программы для меня было важно не место, которое я заняла, а то, что показала чистый безошибочный прокат, и это, наоборот, скорее, придало уверенности, что всё идет по плану.



Перед короткой программой я вообще не нервничала, откатала её хорошо и после этого поняла, что значит — так надо, значит, настрой был правильный. На произвольной «нервы» уже появились, потому что произвольная намного сложнее короткой, и это завершение соревнований. Нервы, естественно, присутствовали. Но, как мне кажется, всё это не сильно отличалось от других соревнований, в которых я участвовала», — цитирует Щербакову пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.