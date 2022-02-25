Анна Щербакова: на произвольной программе на ОИ уже появились нервы

Российская фигуристка Анна Щербакова рассказала, как настраивалась на прокаты на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Россиянка там завоевала золотую медаль в личном первенстве.
«После короткой программы для меня было важно не место, которое я заняла, а то, что показала чистый безошибочный прокат, и это, наоборот, скорее, придало уверенности, что всё идет по плану.
Перед короткой программой я вообще не нервничала, откатала её хорошо и после этого поняла, что значит — так надо, значит, настрой был правильный. На произвольной «нервы» уже появились, потому что произвольная намного сложнее короткой, и это завершение соревнований. Нервы, естественно, присутствовали. Но, как мне кажется, всё это не сильно отличалось от других соревнований, в которых я участвовала», — цитирует Щербакову пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.
- 25 февраля 2022
-
10:32
- 24 февраля 2022
-
18:07
-
17:58
-
16:45
-
15:12
-
14:39
-
14:01
-
12:21
-
12:05
-
10:58
-
10:36
-
09:34
-
09:11
-
01:01
-
00:22
- 23 февраля 2022
-
23:09
-
22:30
-
22:18
-
21:55
-
20:10
-
18:02
-
17:34
-
16:26
-
16:22
-
15:47
-
14:36
-
14:00
-
13:55
-
13:21
-
12:56
-
12:31
-
12:30
-
12:18
-
12:04
-
12:02