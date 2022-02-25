Щербакова — о неучастии в командном первенстве: в какой-то момент как будто всё рухнуло

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова рассказала, как восприняла, что её не включили в состав российской сборной для участия в командном первенстве. Спортсменка призналась, что была расстроена непопаданием в состав. При этом она отметила, что не разделяла настроений российской фигуристки Аделины Сотниковой, которая на Олимпиаде в Сочи получила дополнительную мотивацию от непопадания в состав.
«Если честно, меня нисколько это не мотивировало и сил не прибавило. Скорее, наоборот, в какой-то момент как будто всё рухнуло, но было достаточно времени, чтобы отойти и снова включиться в работу к личному турниру. Мне многие приводили в пример Аделину с её словами, но я, как ни старалась, не могла понять, как можно извлечь что-то положительное из этой ситуации», — цитирует Щербакову пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.
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