Конькобежец ван дер Пул подарил золотую медаль ОИ публицисту, которого посадили в Китае

Шведский конькобежец Нильс ван дер Пул, ставший двукратным олимпийским чемпионом на Играх в Пекине (Китай), пожертвовал одну из своих медалей в пользу публициста Гуй Миньхая, арестованного в Китае.
Швед передал свою медаль дочери узника. В феврале 2020 года Миньхая, который родился в Китае, но имеет шведское гражданство, приговорили к 10 годам тюремного заключения за шпионаж в пользу иностранного государства. Публицист является ярым критиком властей Китая.
«Я хочу, чтобы нарушения прав человека в Китае стали проявляться реже, хочу, чтобы Миньхая выпустили.
Я не говорю за всех олимпийцев, но я и мои друзья спортсмены делали всё, чтобы добиться успехов. А китайские власти использовали наши мечты в качестве политического оружия, чтобы легитимизировать режим. Для меня это стало принципиальным делом, я чувствовал, что меня использовали», — цитирует спортсмена Reuters.
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