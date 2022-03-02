Валиева, Резцова, Латыпов и Кондратюк стали заслуженными мастерами спорта
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Министерство спорта России опубликовало приказ о присвоении почётного звания «Заслуженный мастер спорта России» медалистам зимних Олимпийских игр – 2022 в Пекине (Китай).
Звание получили биатлонисты Эдуард Латыпов, Кристина Резцова и Ульяна Нигматуллина, прыгуны на лыжах с трамплина Евгений Климов, Ирина Аввакумова, Ирма Махиня и Данил Садреев, фристайлистка Анастасия Смирнова, а также фигуристы Камила Валиева и Марк Кондратюк.
Валиева и Кондратюк стали олимпийскими чемпионами в командном турнире, однако по окончании соревнований стало известно о положительном допинг-тесте Валиевой, который она сдала 25 декабря 2021 года, и медали не были вручены. Расследование в отношении фигуристки продолжается.
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