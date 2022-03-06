Российские паралимпийцы вернулись из Пекина

Паралимпийская сборная России, которая должна была принять участие в зимних Играх, прилетела из Пекина в Москву. Борт с параатлетами приземлился в аэропорту «Шереметьево» в 14:34 мск.
Состав российской делегации на Играх состоял из 71 спортсмена. 33 атлета представляли биатлон и лыжные гонки, 17 — сборные по следж-хоккею, 10 — горнолыжный спорт, шесть — сноуборд, пять — кёрлинг на колясках.
Напомним, 28 февраля Международный олимпийский комитет рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации вокруг России и Украины. 2 марта команды России и Белоруссии были допущены к участию в Паралимпиаде, однако спустя 17 часов Международный паралимпийский комитет изменил своё решение и запретил российским и белорусским спортсменам принимать участие в Играх.
Паралимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 13 марта.
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