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Российские паралимпийцы вернулись из Пекина

Российские паралимпийцы вернулись из Пекина
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Паралимпийская сборная России, которая должна была принять участие в зимних Играх, прилетела из Пекина в Москву. Борт с параатлетами приземлился в аэропорту «Шереметьево» в 14:34 мск.

Состав российской делегации на Играх состоял из 71 спортсмена. 33 атлета представляли биатлон и лыжные гонки, 17 — сборные по следж-хоккею, 10 — горнолыжный спорт, шесть — сноуборд, пять — кёрлинг на колясках.

Напомним, 28 февраля Международный олимпийский комитет рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации вокруг России и Украины. 2 марта команды России и Белоруссии были допущены к участию в Паралимпиаде, однако спустя 17 часов Международный паралимпийский комитет изменил своё решение и запретил российским и белорусским спортсменам принимать участие в Играх.

Паралимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 13 марта.

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