Чернышенко: у нас есть всё, чтобы организовать честные соревнования паралимпийцев

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко поручил министерству спорта и министерству финансов Российской Федерации совместно с правительством Ханты-Мансийского округа – Югры проработать вопрос об организации Паралимпийских игр «Мы вместе» и определить даты их проведения в ближайшее время.
«У нас есть всё необходимое, чтобы организовать честные и яркие соревнования для паралимпийцев по всем видам спорта, представленным в программе Игр в Пекине. На турнире в Ханты-Мансийске будут фиксироваться спортивные результаты, отмечаться рекорды, а по итогам вручены медали победителям и призёрам. Спортсмены не должны лишаться того спортивного праздника, к которому они готовились в течение нескольких лет. Необходимо также сохранить размер вознаграждения победителям и призёрам, каким оно планировалось по итогам Игр в Пекине – 4 млн рублей за золотую медаль, 2,5 млн рублей за серебряную и 1,7 млн рублей за бронзовую, а также выплаты тренерам и специалистам. Важно, что соревнования пройдут с российским флагом и гимном и в обстановке всемерной поддержки», — приводит слова Дмитрия Чернышенко пресс-служба Министерства спорта Российской Федерации.
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