Замгубернатора Южаков: Югра обладает наилучшей инфраструктурой для зимних видов спорта

Заместитель губернатора региона Югра Юрий Южаков заявил, что в этом субъекте Российской Федерации уровень инфраструктуры для занятия зимними видами спорта соответствует международным стандартам и что для проведения Паралимпийских игр «Мы вместе» уже сформирован оргкомитет.

«Югра обладает серьёзной, наилучшей инфраструктурой для зимних видов спорта. Их уровень соответствует международным стандартам, поэтому они используются в том числе для подготовки спортсменов сборных команд России. Так что место проведения уже определено. Правительство Югры, безусловно, поддерживает эту инициативу. Для проведения Игр сформирован оргкомитет, который будет принимать все ключевые решения, включая сроки и формат проведения», — приводит слова Южакова пресс-служба Паралимпийского комитета России.

Напомним, ранее заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко поручил министерству спорта и министерству финансов Российской Федерации совместно с правительством Ханты-Мансийского округа – Югры проработать вопрос об организации Паралимпийских игр «Мы вместе».