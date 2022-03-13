Сборная Китая выиграла медальный зачёт завершившейся в Пекине Паралимпиады

На Национальном стадионе Пекина (Китай) прошла церемония закрытия зимних Паралимпийских игр.
Победу в неофициальном командном зачёте одержала хозяйка соревнований, сборная Китая, завоевавшая 18 золотых, 20 серебряных и 23 бронзовые награды. На втором месте команда Украины, у которой 11 золотых, 10 серебряных и 8 бронзовых медалей. Третью строчку в командном зачёте заняла сборная Канады, в активе которой 8 золотых, 6 серебряных и 11 бронзовых наград.
Сборная России не принимала участия в соревнованиях из-за отстранения по решению Международного паралимпийского комитета.
Напомним, открытие Паралимпиады состоялось 4 марта 2022 года. На Играх-2022 было разыграно 78 комплектов наград.
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