Паралимпийцы из Беларуси, Армении и Таджикистана примут участие в Играх «Мы вместе. Спорт»

С 18 по 21 марта в Ханты-Мансийске пройдут открытые всероссийские спортивные соревнования «Зимние Игры Паралимпийцев «Мы вместе. Спорт». На Играх будут проведены состязания по лыжным гонкам, биатлону, сноуборду, горнолыжному спорту, кёрлингу на колясках и следж-хоккею, предусмотренные программой XIII Паралимпийских зимних игр в Пекине (Китай).

В мероприятии примут участие члены паралимпийской сборной России, которые были отстранены от Игр в Пекине. В следж-хоккее и кёрлинге на колясках смогут выступить спортсмены, включённые в списки кандидатов в сборные команды России. Участниками Игр станут также спортсмены из Беларуси, Армении и Таджикистана. Белорусские спортсмены выступят в лыжных гонках и биатлоне, таджикские спортсмены – в лыжных гонках и горнолыжном спорте, армянские спортсмены – в сноуборде и следж-хоккее, сообщает пресс-служба Паралимпийского комитета России.

«Эти игры для нас стали не просто спасением, а продолжением нашей спортивной жизни», – отметила белорусская трёхкратная паралимпийская чемпионка по лыжным гонкам, бронзовый призёр Паралимпийских зимних игр 2018 года по биатлону Светлана Сахоненко.

Торжественная церемония открытия Зимних Игр Паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» состоится в Ледовом дворце «Югра Мега Спорт» 18 марта. Соревнования по лыжным гонкам и биатлону пройдут в Центре зимних видов спорта имени А.В. Филипенко, по горнолыжному спорту и сноуборду – в Горнолыжном комплексе «Хвойный Урман», по кёрлингу на колясках – на льду «Арены-Югра», а по следж-хоккею – в Ледовом дворце «Югра Мега Спорт».