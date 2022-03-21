Сборная России выиграла медальный зачёт зимних Игр «Мы вместе. Спорт»
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Сборная России выиграла медальный зачёт зимних Игр паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» в Ханты-Мансийске, завоевав 39 золотых, 40 серебряных и 27 бронзовых наград.
Второй после российской команды в медальном зачёте Игр стала сборная Беларуси, завоевавшая 16 наград (5 золотых, 2 серебряные, 9 бронзовых). Третье место заняли представители Армении (1-0-0).
В Играх приняли участие спортсмены из России, Беларуси, Таджикистана, Армении и Казахстана. Соревнования проходили в шести видах спорта — лыжных гонках, биатлоне, кёрлинге, сноуборде, горных лыжах, следж-хоккее.
Зимние Игры паралимпийцев прошли в Ханты-Мансийске с 18 по 20 марта 2022 года.
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