Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Новости

Сборная России выиграла медальный зачёт зимних Игр «Мы вместе. Спорт»

Сборная России выиграла медальный зачёт зимних Игр «Мы вместе. Спорт»
Комментарии

Сборная России выиграла медальный зачёт зимних Игр паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» в Ханты-Мансийске, завоевав 39 золотых, 40 серебряных и 27 бронзовых наград.

Второй после российской команды в медальном зачёте Игр стала сборная Беларуси, завоевавшая 16 наград (5 золотых, 2 серебряные, 9 бронзовых). Третье место заняли представители Армении (1-0-0).

В Играх приняли участие спортсмены из России, Беларуси, Таджикистана, Армении и Казахстана. Соревнования проходили в шести видах спорта — лыжных гонках, биатлоне, кёрлинге, сноуборде, горных лыжах, следж-хоккее.

Зимние Игры паралимпийцев прошли в Ханты-Мансийске с 18 по 20 марта 2022 года.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».

Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022