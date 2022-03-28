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Путин 6 апреля проведёт встречу с российскими олимпийцами

Путин 6 апреля проведёт встречу с российскими олимпийцами
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Президент России Владимир Путин проведёт встречу с российскими олимпийцами 6 апреля. Об этом сообщает пресс-служба бренда Zasport, который является официальным экипировщиком команды.

Путин будет встречаться с победителями и призёрами Олимпийских игр в Пекине (Китай).

Напомним, на Олимпиаде в Пекине российские спортсмены завоевали 32 медали. Паралимпийцев не допустили до Паралимпийских игр в Пекине из-за украинских событий. Они в итоге приняли участие во внутренних соревнованиях в Ханты-Мансийске. Сообщалось, что победителей тех соревнований в статусе приравняют к победителям Паралимпиады.

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