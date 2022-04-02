МОК выделил более $ 2 млн для поддержки олимпийского сообщества Украины

Международный Олимпийский комитет (МОК) выделил более $ 2 для поддержки Украинского олимпийского сообщества, говорится на официальном сайте МОК.

«Основная цель Фонда — поддерживать уровень украинского спорта, удовлетворяя насущные гуманитарные потребности украинской элиты и спортсменов высокого уровня, а также оплачивая их участие в сборах в стране и за рубежом, что позволяет им готовиться к соревнованиям. Ведь, несмотря на очень сложные условия, украинские спортсмены продолжают тренироваться и показывать силу духа, мечтая подняться на пьедестал и поднять украинский флаг», — говорится в заявлении.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении военной спецоперации на территории Украины. В этот же день президент Украины Владимир Зеленский ввёл в стране военное положение.