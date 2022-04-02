Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Новости

МОК выделил более $ 2 млн для поддержки олимпийского сообщества Украины

МОК выделил более $ 2 млн для поддержки олимпийского сообщества Украины
Комментарии

Международный Олимпийский комитет (МОК) выделил более $ 2 для поддержки Украинского олимпийского сообщества, говорится на официальном сайте МОК.

«Основная цель Фонда — поддерживать уровень украинского спорта, удовлетворяя насущные гуманитарные потребности украинской элиты и спортсменов высокого уровня, а также оплачивая их участие в сборах в стране и за рубежом, что позволяет им готовиться к соревнованиям. Ведь, несмотря на очень сложные условия, украинские спортсмены продолжают тренироваться и показывать силу духа, мечтая подняться на пьедестал и поднять украинский флаг», — говорится в заявлении.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении военной спецоперации на территории Украины. В этот же день президент Украины Владимир Зеленский ввёл в стране военное положение.

В каких видах спорта россиянам пока не запрещено выступать? Список совсем короткий В каких видах спорта россиянам пока не запрещено выступать? Список совсем короткий
Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022