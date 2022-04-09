Российские медалисты Олимпиады в Пекине вместо автомобилей получат денежную компенсацию

Российские спортсмены, которые стали победителями и призёрами Олимпийских игр в Пекине, вместо подарочных автомобилей получат денежную компенсацию.

Замена объясняется тем, что в текущей ситуации иностранные производители не могут предоставить необходимое количество автомобилей для российских олимпийцев.

Помимо новой денежной компенсации за неполученные автомобили, призёры Олимпиады-2022 получат гарантированные денежные средства в размере 4 млн рублей за золотую медаль, 2,5 млн – за серебряную награду и 1,7 млн – за бронзу.

Сборная России на Олимпийских играх в Пекине завоевала 32 медали — 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых.

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