Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Новости

Российские медалисты Олимпиады в Пекине вместо автомобилей получат денежную компенсацию

Российские медалисты Олимпиады в Пекине вместо автомобилей получат денежную компенсацию
Комментарии

Российские спортсмены, которые стали победителями и призёрами Олимпийских игр в Пекине, вместо подарочных автомобилей получат денежную компенсацию.

Замена объясняется тем, что в текущей ситуации иностранные производители не могут предоставить необходимое количество автомобилей для российских олимпийцев.

Помимо новой денежной компенсации за неполученные автомобили, призёры Олимпиады-2022 получат гарантированные денежные средства в размере 4 млн рублей за золотую медаль, 2,5 млн – за серебряную награду и 1,7 млн – за бронзу.

Сборная России на Олимпийских играх в Пекине завоевала 32 медали — 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».

Новость по теме
Якимушкин победил в Югорском лыжном марафоне свободным стилем. Латыпов — второй
Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022