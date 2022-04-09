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Фонд поддержки олимпийцев прокомментировал замену подарочных иномарок на денежные выплаты

Фонд поддержки олимпийцев прокомментировал замену подарочных иномарок на денежные выплаты
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Фонд поддержки олимпийцев России подтвердил, что призёры Олимпийских игр в Пекине (Китай) вместо автомобилей иностранных производителей получат денежные компенсации.

«В свете создавшейся сегодня ситуации руководством фонда принято решение о замене автомобилей на денежные гранты чемпионам и призёрам XXIV зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Их размеры сопоставимы с выплатами по линии государства. Ситуацию с иностранными производителями автомобилей не комментируем», — цитирует «РБК Спорт» представителя Фонда поддержки олимпийцев России.

Напомним, помимо новой денежной компенсации за неполученные автомобили, призёры Олимпиады-2022 также получат гарантированные денежные средства в размере 4 млн рублей за золотую медаль, 2,5 млн – за серебряную награду и 1,7 млн – за бронзу.

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Теги Олимпиада 2022 ОИ-2022 •••

Заглавное фото: Голубович Дмитрий, «Чемпионат»

Источник: РБК-Спорт

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