Фонд поддержки олимпийцев прокомментировал замену подарочных иномарок на денежные выплаты

Фонд поддержки олимпийцев России подтвердил, что призёры Олимпийских игр в Пекине (Китай) вместо автомобилей иностранных производителей получат денежные компенсации.

«В свете создавшейся сегодня ситуации руководством фонда принято решение о замене автомобилей на денежные гранты чемпионам и призёрам XXIV зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Их размеры сопоставимы с выплатами по линии государства. Ситуацию с иностранными производителями автомобилей не комментируем», — цитирует «РБК Спорт» представителя Фонда поддержки олимпийцев России.

Напомним, помимо новой денежной компенсации за неполученные автомобили, призёры Олимпиады-2022 также получат гарантированные денежные средства в размере 4 млн рублей за золотую медаль, 2,5 млн – за серебряную награду и 1,7 млн – за бронзу.

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