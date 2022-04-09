«Ладу Калину» им вряд ли бы подарили». Губерниев — о выплатах призёрам ОИ вместо иномарок

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о том, что призёры Олимпийских игр – 2022 в Пекине (Китай) вместо автомобилей иностранных производителей получат денежные компенсации.

«Чемпионы и призёры должны же были получить автомобили — это нормальная практика, которая сложилась у нас в стране. Спортсмены, которые выигрывают или становятся призёрами Олимпиады, получают большие вознаграждения и от федеральной власти, и от местной власти. В данном случае вознаграждение от Фонда поддержки олимпийцев.

Конечно, для многих было бы хорошо получить автомобиль, но в нынешних условиях санкций им дадут деньги. «Ладу Калину» им вряд ли бы подарили. Пусть спортсмены будут счастливы, и мы за них рады. Я также надеюсь, что у людей, которые выделяют средства в нашей стране, не кончатся деньги, чтобы поддерживать тех, кто болеет, детей и так далее», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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