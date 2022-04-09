«Ладу Калину» им вряд ли бы подарили». Губерниев — о выплатах призёрам ОИ вместо иномарок

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о том, что призёры Олимпийских игр – 2022 в Пекине (Китай) вместо автомобилей иностранных производителей получат денежные компенсации.
«Чемпионы и призёры должны же были получить автомобили — это нормальная практика, которая сложилась у нас в стране. Спортсмены, которые выигрывают или становятся призёрами Олимпиады, получают большие вознаграждения и от федеральной власти, и от местной власти. В данном случае вознаграждение от Фонда поддержки олимпийцев.
Конечно, для многих было бы хорошо получить автомобиль, но в нынешних условиях санкций им дадут деньги. «Ладу Калину» им вряд ли бы подарили. Пусть спортсмены будут счастливы, и мы за них рады. Я также надеюсь, что у людей, которые выделяют средства в нашей стране, не кончатся деньги, чтобы поддерживать тех, кто болеет, детей и так далее», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
- 9 апреля 2022
-
15:33
-
15:30
-
15:22
-
13:50
-
11:05
- 8 апреля 2022
-
09:34
- 7 апреля 2022
-
18:18
-
16:44
-
12:20
-
11:24
- 6 апреля 2022
-
08:09
- 5 апреля 2022
-
22:12
-
15:05
- 2 апреля 2022
-
03:32
- 1 апреля 2022
-
19:36
- 31 марта 2022
-
23:50
-
23:08
-
22:26
-
19:16
-
08:45
- 30 марта 2022
-
18:57
- 29 марта 2022
-
11:02
-
08:45
-
08:35
- 28 марта 2022
-
15:01
-
13:59
- 26 марта 2022
-
10:43
- 25 марта 2022
-
09:28
-
09:15
- 24 марта 2022
-
19:09
-
09:43
- 23 марта 2022
-
17:19
- 22 марта 2022
-
18:32
-
10:34
- 21 марта 2022
-
17:36