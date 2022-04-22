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Путин встретится с олимпийцами 26 апреля

Путин встретится с олимпийцами 26 апреля
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Президент России Владимир Путин проведёт встречу с российскими олимпийцами и паралимпийцами 26 апреля. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Путин пообщается с победителями Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай), а также с членами паралимпийской сборной России.

Кроме того, Путин примет участие в заседании Совета по развитию физической культуры и спорта. Это мероприятие также состоится 26 апреля.

Ранее сообщалось, что встреча Путина с олимпийцами состоится в конце апреля. При этом конкретная дата не называлась. Перед встречей с главой государства некоторые из участников мероприятия сели на карантин.

Из-за операции встречу с Путиным пропустит трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов.

Как живёт олимпийский чемпион Александр Большунов:

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