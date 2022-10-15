Бородавко считает, что политика скажется на шансах Большунова стать лучшим атлетом ОИ-2022

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался о шансах лыжника Александра Большунова стать лучшим атлетом ОИ-2022 по версии Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК). 19 октября в Сеуле состоится церемония награждения лучших спортсменов и команд, участвовавших в зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

«У нас сбор в Сочи завершится 17 октября, и у меня пока нет информации о том, что Большунов собирается ехать в ближайшие дни куда-то за границу. Знаю, что Александр очень популярен в Европе, да и во всём остальном мире. Это можно судить по тому, сколько ему писем приходит и какое количество автографов ему приходилось давать. Но сама обстановка, сложная политическая ситуация и неблагоприятный фон вокруг российского спорта могут сыграть негативную роль в определении победителя.



Но я не исключаю, что теоретически всё может сложиться и по-другому. Всё зависит от того, кому доверили выбирать. Вдруг они сыграют в честную игру и отдадут должное нашему спортсмену, который действительно очень популярен в мире. Надеюсь, что спортивные политики хотя бы в этом вопросе смогут отделить спорт от политики», — приводит слова Бородавко ТАСС.