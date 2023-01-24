Москвина, Каминский и Майгуров награждены почётными грамотами президета России

Главы национальных спортивных федераций, тренеры, специалисты и медицинские работники награждены почётными грамотами президента России за обеспечение успешной подготовки спортсменов, добившихся высоких спортивных достижений на Олимпийских зимних играх 2022 года в Пекине, говорится в распоряжении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Среди награждённых президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт, президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Дмитрий Дубровский, старший тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский, тренер команды Максим Максимов, президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров, главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская, тренер Тамара Москвина и другие.

На Олимпийских играх – 2022 сборная России завоевала 32 медали (6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых) и заняла девятое место в медальном зачёте.