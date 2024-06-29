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«Россию стирают со спортивной карты мира». Губерниев обрушился с критикой на МОК

«Россию стирают со спортивной карты мира». Губерниев обрушился с критикой на МОК
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Комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал Международный олимпийский комитет (МОК) из-за недопуска допуска дзюдоистов. Из 17 дзюдоистов, набравших олимпийский рейтинг, МОК допустил до участия в Олимпиаде только четверых.

«МОК, конечно, редкие чудаки на букву М!!! Заказ и методичка очевидны!!! Нас пытаются стереть ластиком со спортивной карты мира!!! Но именно поэтому надо ехать в Париж тем, у кого есть возможность!!! За себя и за того парня, за всех отстранённых, ради будущих поколений нашего спорта!!! Ехать в Париж на Олимпиаду и выступать!!! Через все чужие «ни в жизнь!..». Через все свои «не могу...», — написал комментатор в своём телеграм-канале.

Напомним, летние олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

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