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Стал известен ответ МОК палестинским лидерам, требовавшим отстранить сборную Израиля

Стал известен ответ МОК палестинским лидерам, требовавшим отстранить сборную Израиля
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Представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс рассказал о встрече главы организации Томаса Баха с палестинскими лидерами, требовавшими отстранить сборную Израиля от Игр-2024 в Париже из-за продолжающихся военных действий в Секторе Газа.

«В зависимости от того, кого вы слушаете, в мире сейчас идёт от 20 до 30 войн. Если бы мы прислушивались к жалобам всех команд, здесь бы никого не было. Политики могут привнести мир. Наша работа — попытаться объединить спортсменов и спортсменок», — приводит слова Адамса Daily Mail.

Олимпийские игры 2024 года продлятся до 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.

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