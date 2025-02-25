«Губёшки раскатывать мы не будем». Губерниев оценил инсайд о позиции МОК по россиянам

Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал информацию шведского издания SVT, согласно которой Международный олимпийский комитет (МОК) призвал международные федерации зимних видов спорта начать процесс допуска российских спортсменов до квалификационных соревнований к Олимпийским играм 2026 года.

«Да, ребята, интересные новости… События в мире меняются с быстротой калейдоскопа. Если будет договорённость по самому главному вопросу на самом высоком уровне, я думаю, что российские спортсмены во всём своём многообразии вернутся в течение трёх дней. Но биатлон в любом случае будет упираться до последнего.

Кстати, ещё по поводу допуска наших в лыжах и биатлоне. Смотрите, что будет, скорее всего. Если сейчас надавит МОК или какой-нибудь водитель бульдозера или экскаватора на IBU или FIS, давайте считать страны, которые нас примут. Ведь минус Скандинавия сразу, потому что Норвегия вообще россиян не пускает, Швеция, Финляндия. Мы понимаем, что тут точно мимо. Дальше получается, что мы будем участвовать в половине этапов Кубка мира. Понятно, что Франция, Италия, Германия с оговорками, допустим, Швейцария, ну, США. Во всех этапах Кубка мира мы вряд ли участие примем. Поэтому губёшки раскатывать мы не очень будем. Но тем не менее новости интересные», — сказал Губерниев в своём телеграм-канале.