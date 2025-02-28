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Российских спортсменов допустят на ОИ-2026 так же, как и на ОИ-2024 — пресс-служба IBSF

Российских спортсменов допустят на ОИ-2026 так же, как и на ОИ-2024 — пресс-служба IBSF
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Российских и белорусских спортсменов могут допустить на Олимпиаду-2026 по схеме, которую ранее использовали в Париже-2024. Об этом заявили в пресс-службе Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF).

«Мы постоянно обмениваемся мнениями с МОК по различным темам, в том числе, естественно, по участию российских спортсменов в международных соревнованиях. Мы понимаем, что подход к проведению зимних Олимпийских игр в Милане и Кортине в 2026 году, скорее всего, будет аналогичен подходу к проведению Олимпийских игр в Париже в 2024 году», — приводит текст пресс-службы IBSF «РИА Новости Спорт».

Ранее в IBU сообщили, что пока не получали официального запроса от МОК о допуске российских и белорусских спортсменов к международным стартам для отбора на ОИ-2026 в Милане (Италия).

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