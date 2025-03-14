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Двукратная олимпийская чемпионка Андерсон высказалась о желании выступить на ОИ-2026

Двукратная олимпийская чемпионка Андерсон высказалась о желании выступить на ОИ-2026
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Американская сноубордистка, двукратная чемпионка зимних Олимпийских игр в слоупстайле Джейми Андерсон заявила о желании выступить на играх 2026 года в итальянском Милане.

«Осталось всего около года до игр в Милане, и участие там будет значить очень много для меня. Я собираюсь посмотреть, как всё сложится в эти несколько месяцев, а затем — вернуться на доску и посмотреть, куда меня приведёт сезон. Думаю, что с усердной работой и самоотдачей я определённо буду ещё в деле. Италия, Милан — это было бы прекрасным местом для поездки. Просто даже чтобы пойти и выпить вина, поесть пасты и совсем немного покататься на сноуборде! Я думаю, лучшее, что мы можем показать тем, кто смотрит на нас снизу вверх — это жить своей страстью и целью через действия. У меня по-прежнему много любви к сноуборду, но у меня есть и радость от материнства», — приводит слова Андерсон официальный сайт Международного олимпийского комитета.

Отметим, что зимняя Олимпиада-2026 в Милане (Италия) пройдёт с 6 по 22 февраля 2026 года.

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