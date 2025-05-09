Стала известна дата зажжения олимпийского огня к Играм-2026

Национальный олимпийский комитет (НОК) Греции определил дату зажжения олимпийского огня для зимних Олимпийских игр 2026 года. Торжественная церемония пройдёт 26 ноября 2025 года в Древней Олимпии — месте, откуда традиционно начинается путь огня, об этом сообщается на официальном сайте НОК Греции.

С этого момента стартует эстафета олимпийского огня по территории Греции. Она продлится до 4 декабря. Олимпийский огонь преодолеет более двух тысяч километров, пройдя через семь регионов страны. По маршруту огонь пронесут около 450 факелоносцев. Завершится греческий этап 4 декабря на стадионе «Панатинаикос» в Афинах. Там олимпийский огонь будет передан оргкомитету Олимпийских игр — 2026, после чего отправится в Италию — страну-хозяйку соревнований.

Напомним, зимняя Олимпиада 2026 года пройдёт в Милане и Кортине-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.