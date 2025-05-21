Для работы на зимних Олимпийских играх -2026 открыто 4500 вакансий

Оргкомитет зимних Олимпийских игр-2026 и его партнёры запустили кампанию по набору операционного персонала для работы на предстоящих соревнованиях в итальянских Милане и Кортина д'Ампеццо. Об этом сообщает Олимпийский комитет России (ОКР).

Всего открыто 4500 вакансий — около полутора тысяч непосредственно в оргкомитете, где сотрудники потребуются с февраля по март будущего года. И ещё три тысячи рабочих мест созданы компаниями, обслуживающими олимпийскую инфраструктуру. Примерно 2600 человек нужны для работы в Милане, около 1000 — в Кортина-д'Ампеццо и Антерсельве, 500 — в Вальтелле и еще 460 — Валь-ди-Фьемме.

Напомним, что оргкомитет «Милан-Кортина-2026» ранее также объявил о начале набора волонтёров. Для работы на Играх-2026 планируется привлечь 18 тысяч добровольцев.

Зимняя Олимпиада — 2026 пройдёт с 6 по 22 февраля.